Non mi lasciare | Vittoria Puccini trionfa Ma ci sono dei lati oscuri

La nuova fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini, Sarah Felderbaum e Alessandro Roia, Non mi lasciare, inizia col botto e si aggiudica il titolo di trasmissione più vista della serata. Dunque, anno nuovo stessa storia: le serie targate Rai sono un successo quasi certo. Non mi lasciare batte il GF Vip Dopo Blanca con Maria Chiara Giannetta che rivedremo al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, anche la fiction thriller conquista il pubblico, inchiodando al piccolo schermo 4.561.000 spettatori pari al 20.3% di share. Mentre il GF Vip, nonostante il racconto doloroso di Valeria Marini, si deve accontentare di 3.375.000 di telespettatori e del secondo posto. Non mi lasciare, dove e quando va in onda Non mi lasciare, il cui secondo episodio andrà in onda su Rai 1 in prima ...

