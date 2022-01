Non disse di essere sieropositivo alla compagna che poi morì: condannato a 22 anni di carcere (Di martedì 11 gennaio 2022) La Corte d'assise di Messina ha condannato a 22 anni di carcere un cinquantasettenne, Luigi De Domenico, accusato di omicidio volontario per aver provocato la morte della sua compagna, S. G., avvocata,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) La Corte d'assise di Messina haa 22diun cinquantasettenne, Luigi De Domenico, accusato di omicidio volontario per aver provocato la morte della sua, S. G., avvocata,...

