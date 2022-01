Morte di David Sassoli | funerali di Stato venerdì

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - fatequalcosina : RT @gallina_di: David Sassoli è morto. Di ADE da vaccino ?? ECCO PERCHÉ IL #MAINSTREAM DI REGIMETTO NON APRE BOCCA SULLE CAUSE EFFETTIVE DI… - giusy4europe : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte David

' Buonasera, prima di parlare del Festival, mi unisco al dolore di tutto il gruppo, per ladiSassoli che ho avuto il piacere di conoscere' . Così il conduttore che ha poi elencato le ...L'ultima denuncia a suo carico è stata presentata oggi, 11 gennaio, dopo aver commentato ladel presidente dell'EuroparlamentoSassoli , dicendo in un video , successivamente rimosso: "Dio vede e provvede, una testa di c.... in meno". Ma Nicola Franzoni, imprenditore 43enne del ...“La morte di David Sassoli ci rattrista molto”, ha affermato il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv. “È stato un uomo a servizio del bene comune, come ha sottolineato Papa ...In molti archivieranno la questione bollando come crudeli o ignoranti questi accaniti no vax 2.0. Purtroppo limitarsi a pensare "dovevamo uscirne migliori, ma non è così", non basta. Dietro questi mos ...