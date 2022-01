M5S | Ferrara | con Gualtieri Roma è impazzita | fallimento continuo

(Di martedì 11 gennaio 2022)– “Nemmeno hanno cominciato ad amministrare che già sotto di loroè diventata un pandemonio. Ti metti in fila per un tampone in farmacia e diventa un caso. Il gossip per coprire la realtà. La paura per mascherare il.” “L’odio al posto dell’indignazione che dovremmo avere davanti ale alle promesse mancate die dei suoi sodali democrat che governano.” “Una città sporca e migliaia di persone infuriate da distrarre. I cinghiali finalmente possono scorrazzare tra le vie della città indisturbati: specialmente dalla stampa. L’odore nauseabondo, i topi e migliaia di rifiuti a terra non fanno notizia; non se ne deve parlare.” “Preferiscono la caccia alle streghe e mettere in moto la lingua biforcuta contro la Raggi e il Movimento 5 Stelle. Ma è ...

Advertising

IngColombo : - slavina6 : @Paolo__Ferrara Traditori schifosi al pari, forse anche peggio del PD.. M5S traditi del Popolo Italiano.. che tra l… - Lukid_23 : Ci dite, cortesemente, la posizione del #M5S romano su questa proposta del #PD? @virginiaraggi @daniele_diaco… - Paolo__Ferrara : Io dico che ha fatto bene Virginia Raggi! Sentire parlare di coinvolgimento della base nella scelta di possibili n… - zazoomblog : M5S Ferrara: consiglio turismo non serve con chiacchiere non si mangia - #Ferrara: #consiglio #turismo #serve -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Ferrara

Corriere della Calabria

"Come gruppodi" spiega il consigliere comunale Tommaso Mantovani - insieme a Giovanni Mazzorana, attivista di Copparo, stiamo cercando di sensibilizzare, siamo qui per raccogliere ...Roma " "Il turismo di Roma è un pozzo di crisi senza fondo: altro che Consigli straordinari in aula Giulio Cesare, con le chiacchiere gli operatori turistici e le persone licenziate non mangiano." "...Seconda giornata di banchetto in sull'emergenza-casa agli "invisibili", per raccogliere segnalazioni su casi di disagio o di disponibilità di micro-alloggi a Ferrara. Al banchetto davanti al duomo di ...Un lembo di terra in cui si susseguono tragedie, roghi, morti di invisibili e ultimi . A sostenerlo, in una nota, è l'eurodeputata Laura Ferrara (M5S) che solleva il problema della tendopoli di an fe ...