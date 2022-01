Limone e sale: il metodo della nonna a cui non potrai rinunciare! (Di martedì 11 gennaio 2022) Uno dei rimedi naturali più antichi, che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne è formato da Limone e sale. Questo composto, è perfetto per essere adoperato in diverse situazioni. Ecco qualche esempio. 1.Per pulire ed igienizzare diverse superfici: metodo numero 1 Il profumo di Limone, è in grado eliminare in modo definitivo i germi ed i batteri presenti sulle superfici, per questo motivo, unendo il succo di Limone con un pizzico di sale, potrete igienizzare il vostro bagno, la vostra cucina. Questo rimedio naturale non è nocivo e può essere usato tranquillamente anche nelle superfici dove solitamente giocano i vostri bambini. Utilizzando il Limone con il sale, per fare le pulizie domestiche, donerete alla vostra abitazione, un piacevole ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 gennaio 2022) Uno dei rimedi naturali più antichi, che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne è formato da. Questo composto, è perfetto per essere adoperato in diverse situazioni. Ecco qualche esempio. 1.Per pulire ed igienizzare diverse superfici:numero 1 Il profumo di, è in grado eliminare in modo definitivo i germi ed i batteri presenti sulle superfici, per questo motivo, unendo il succo dicon un pizzico di, potrete igienizzare il vostro bagno, la vostra cucina. Questo rimedio naturale non è nocivo e può essere usato tranquillamente anche nelle superfici dove solitamente giocano i vostri bambini. Utilizzando ilcon il, per fare le pulizie domestiche, donerete alla vostra abitazione, un piacevole ...

Advertising

GraziaChirico1 : ...non so voi, ma io leggevo le etichette dei saponi. I nomi chimici lunghissimi e difficilissimi che tradotti in i… - razorblack66 : @Giandom84354994 @Veraelena5 ALMENO UN PO' DI SALE E LIMONE... - sprofondarsi : @gemirinn @distrvxione non c'è nulla più squisito di un bicchiere di veleno, limone e sale - partodanapoli : @skiud Comunque sale, pepe e un po' di paprika... Ma era solo una prova, in genere solo sale,pepe e limone. Grazie - Vera_Berr : @GFT78 Anche alla zingara è simile, con la carne a fettine sottilissime, olio, sale, limone e scaglie di grana -