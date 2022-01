Le scelte di Inzaghi e Allegri | Inter - Juve così in campo

Advertising

InterFanTV : #Supercoppa, ci siamo! #InterJuventus vale il trofeo. Le scelte di #Inzaghi e #Allegri. Ne parliamo a #InterAgire… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Ho avuto grandissima disponibilità fin dal primo giorno. Ho giocato con Handanovic e Kolarov, mi sono stati di g… - Jordanesimo : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Ho avuto grandissima disponibilità fin dal primo giorno. Ho giocato con Handanovic e Kolarov, mi sono stati di g… - mr_kubra : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Ho avuto grandissima disponibilità fin dal primo giorno. Ho giocato con Handanovic e Kolarov, mi sono stati di g… - massimo_macs : Bremer che per Frattesi, ma uno sei 2 potrebbe arrivare in prestito con formule particolari Potrebbe pure rientrar… -

Ultime Notizie dalla rete : scelte Inzaghi

Mercoledì 12 gennaio alle 21 Inter e Juventus si sfideranno nella finale di Supercoppa. Ecco le probabilidie AllegriMa non è stato cosi, infatti a poche ore dalla Supercoppa italiana ( qui ledi), spunta un dettaglio importante nel contratto di Correa. Arrivato in estate dai biancocelesti, il Tucu ...Sembrava fosse scattato il riscatto dell'argentino dopo la vittoria contro la Lazio ma così non è stato. Tutto è rimandato al 2 di febbraio.L'Inter di mister Inzaghi affronterà la Juventus. Sono diverse le assenze per infortunio nei bianconeri. L'esterno offensivo, Chiesa, si è rotto il crociato.