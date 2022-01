Le invettive contro Draghi di uno Sgarbi che non ce l’ha fatta (Di martedì 11 gennaio 2022) Al direttore - Come lei, caro Cerasa, mi auguro che il nuovo capo dello stato venga eletto nei primi tre scrutini. Ma sarei curioso di assistere a cosa succederebbe se, fallite le prime tre, alla quarta votazione Berlusconi ottenesse una maggioranza relativa a un tiro di schioppo da quella assoluta.Giuliano Cazzola Credo che andrà così. Primi tre scrutini nulla. Quarto ci prova Berlusconi. Quinto si elegge Draghi. Al direttore - Tomaso Montanari (Twitter, 2022): “Ha governato la peste guardando al pil, non alle vite. E ora guarda solo alla propria ambizione (al Colle!). La scuola abbandonata, le terapie intensive prossime al collasso, la propaganda sgangherata del generale in mimetica. Avete aperto gli occhi sull’uomo della Provvidenza?”. Molière (“Les femmes savantes”, 1672): “Vi garantisco che tra uno sciocco colto e uno ignorante, è più sciocco il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Al direttore - Come lei, caro Cerasa, mi auguro che il nuovo capo dello stato venga eletto nei primi tre scrutini. Ma sarei curioso di assistere a cosa succederebbe se, fallite le prime tre, alla quarta votazione Berlusconi ottenesse una maggioranza relativa a un tiro di schioppo da quella assoluta.Giuliano Cazzola Credo che andrà così. Primi tre scrutini nulla. Quarto ci prova Berlusconi. Quinto si elegge. Al direttore - Tomaso Montanari (Twitter, 2022): “Ha governato la peste guardando al pil, non alle vite. E ora guarda solo alla propria ambizione (al Colle!). La scuola abbandonata, le terapie intensive prossime al collasso, la propaganda sgangherata del generale in mimetica. Avete aperto gli occhi sull’uomo della Provvidenza?”. Molière (“Les femmes savantes”, 1672): “Vi garantisco che tra uno sciocco colto e uno ignorante, è più sciocco il ...

