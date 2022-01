Karrion Kross | “Prima di arrivare a Raw mi dissero che avrei avuto match con Roman Reigns e Bray Wyatt”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 gennaio 2022)hauna carriera a due facce in WWE. Lalo ha visto come dominatore incontrastato di NXT, capace di ottenere il titolo massimo dello show giallo-nero in ben due occasioni. La seconda, iniziata con il suo debutto nel main roster, è tutta un’altra storia, privato della sua manager e agghindato da gladiatorerimase a Raw per poco meno in quattro senza mai aver la possibilità di mettersi in mostra. A differenza di quanto dimostrato, la WWE sembrava avere grandi piani in serbo per, con avversari affermati e di un certo livello che avrebbero potuto rendere memorabili i suoi primi mesi nel roster principali. Tante parole, pochi fatti Durante un’intervista con Chris Van Vliet,ha parlato di alcuni ...