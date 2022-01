Isola dei Famosi: 13 probabili concorrenti, tra cui Dayane Mello (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi in primavera farà nuovamente ritorno su Canale 5. Al timone del reality show ci sarà come sempre Ilary Blasi. Nonostante manchino ancora diversi mesi al nuovo debutto del programma, sui principali portali di gossip sono stati già svelati i nomi dei probabili naufraghi. Stando alle ultime indiscrezioni, sull’arcipelago incontaminato di Cayo Cochinos potrebbe approdare anche Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Isola dei Famosi, in lista 13 aspiranti naufraghi L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare nuovamente in onda su Canale 5, nel mese di Marzo, subito dopo la messa in onda della finalissima del Grande Fratello Vip 6. L’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 gennaio 2022) L’deiin primavera farà nuovamente ritorno su Canale 5. Al timone del reality show ci sarà come sempre Ilary Blasi. Nonostante manchino ancora diversi mesi al nuovo debutto del programma, sui principali portali di gossip sono stati già svelati i nomi deinaufraghi. Stando alle ultime indiscrezioni, sull’arcipelago incontaminato di Cayo Cochinos potrebbe approdare anche, ex concorrente del Grande Fratello Vip.dei, in lista 13 aspiranti naufraghi L’deidovrebbe tornare nuovamente in onda su Canale 5, nel mese di Marzo, subito dopo la messa in onda della finalissima del Grande Fratello Vip 6. L’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero la ...

