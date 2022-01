I dipendenti di Facebook Meta dovranno aver fatto il booster per rientrare in ufficio a fine marzo (Di martedì 11 gennaio 2022) Facebook, attualmente, richiede già che i suoi lavoratori – per accedere agli uffici – siano vaccinati. «Siamo concentrati nel fare in modo che i nostri dipendenti continuino ad avere scelte su dove lavorare dato l’attuale panorama COVID-19», ha affermato la vice presidentessa delle risorse umane di Meta Janelle Gale interpellata da CNN sul provvedimento che toccherà tutti i dipendenti di Meta: sarà infatti necessario, a partire dal 28 marzo, dimostrare di aver fatto la terza dose del vaccino anti Covid per poter lavorare in presenza negli uffici. La richiesta del booster dipendenti Facebook è stata ufficializzata da una portavoce di Meta. La società ha innanzitutto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 gennaio 2022), attualmente, richiede già che i suoi lavoratori – per accedere agli uffici – siano vaccinati. «Siamo concentrati nel fare in modo che i nostricontinuino ade scelte su dove lavorare dato l’attuale panorama COVID-19», ha affermato la vice presidentessa delle risorse umane diJanelle Gale interpellata da CNN sul provvedimento che toccherà tutti idi: sarà infatti necessario, a partire dal 28, dimostrare dila terza dose del vaccino anti Covid per poter lavorare in presenza negli uffici. La richiesta delè stata ufficializzata da una portavoce di. La società ha innanzitutto ...

