Fondo Indennizzo Risparmiatori, più tempo per completare la domanda: le novità in Manovra (Di martedì 11 gennaio 2022) La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori. I Risparmiatori che avevano avviato la procedura di accesso agli indennizzi entro il 18 giugno 2020 ma che non avevano finalizzato l’invio potranno completare la domanda inviando tutta la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti. A comunicarlo è la Consap, la controllata del Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata della gestione del FIR, che con un comunicato stampa del 10 gennaio ha avvisato anche della riapertura del portale online per la gestione delle domande da finalizzare. Solo gli utenti già registrati potranno accedervi, e sarà possibile completare le domande già avviate fino al 15 marzo 2022. ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 gennaio 2022) La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importanteper quanto riguarda l’accesso al. Iche avevano avviato la procedura di accesso agli indennizzi entro il 18 giugno 2020 ma che non avevano finalizzato l’invio potrannolainviando tutta la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti. A comunicarlo è la Consap, la controllata del Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata della gestione del FIR, che con un comunicato stampa del 10 gennaio ha avvisato anche della riapertura del portale online per la gestione delle domande da finalizzare. Solo gli utenti già registrati potranno accedervi, e sarà possibilele domande già avviate fino al 15 marzo 2022. ...

Nuovo decreto ristori in arrivo: a chi spettano gli aiuti? ... e necessitano quindi una sorta di indennizzo contro i danni riscontrati in tale periodo. Un esempio di ristori è il bonus per le attività chiuse , ovvero un fondo con risorse destinate a tutte ...

Fondo Indennizzo Risparmiatori, più tempo per completare la domanda: le novità in Manovra

Ristori 2022: nuovi aiuti Covid dal Governo per le imprese Il Governo studia nuovi ristori per indennizzare le attività penalizzate dalle restrizioni ed il rifinanziamento della Cassa integrazione Covid.

