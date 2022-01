Fallout | il videogioco diventa una serie Amazon grazie ai creatori di Westworld

(Di martedì 11 gennaio 2022) IdiJonathan Nolan e Lisa Joy si lanciano in una nuova impresa per conto diPrime Video, adattare per il piccolo schermo ladi videogamePrime Video ha approvato ufficialmente la realizzazione diche adatterà il popolareomonimo. Come rivela Deadline, a occuparsi dello show sarà il co-creatore diJonathan Nolan, che dirigerà il pilot e fungerà da produttore esecutivo. La, basata sul popolare franchise di videogiochi post-apocalittico, sarà firmata da Jonathan Nolan e dalla moglie e co-creatrice di, Lisa Joy. Kilter Films produrrà lacon Joy e Athena Wickham insieme ...

Forte delle sue vendite record, delle dozzine di premi videoludici e degli oltre 170 milioni di download della versione mobile,è una delle serie di videogiochi più popolari al mondo . Si ...LEGGI :Â, una serie tv dai creatori di Westworld: perché c'è da essere esaltati e? spaventati Ilha fatto il suo debutto nel 1997 ed è ambientato in un mondo in cui il futuro ...I creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy si lanciano in una nuova impresa per conto di Amazon Prime Video, adattare per il piccolo schermo la serie di videogame Fallout. NOTIZIA di ...La saga di videogame di grande successo Fallout si appresta a diventare una serie per Amazon Prime Video, al comando Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori di Westworld. - Leggi tutto l'articolo e guarda ...