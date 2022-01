Dramma a Roma, gravissima la bimba di 4 anni caduta dal balcone mentre era sola in casa (Di martedì 11 gennaio 2022) In condizioni disperate è la bimba piccola di 4 anni precipitata dal balcone del terzo piano dell’abitazione dei genitori. La caduta è avvenuta lunedì 10 gennaio da un’abitazione di Val Melaina nel III municipio Montesacro. Precipitata nel vuoto per diversi metri la bimba è stata soccorsa nel giardino del cortile interno della palazzina I soccorritori del 118 intervenuti sul posto l’hanno trovata ferita gravemente ma cosciente. La piccola si trova al policlinico universitario Agostino Gemelli. Cade dal balcone bimba sola in casa. Nonni indagati Fino a tarda sera i nonni sono rimasti in commissariato per spiegare agli inquirenti come una bimba di quattro anni possa essere caduta dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) In condizioni disperate è lapiccola di 4precipitata daldel terzo piano dell’abitazione dei genitori. Laè avvenuta lunedì 10 gennaio da un’abitazione di Val Melaina nel III municipio Montesacro. Precipitata nel vuoto per diversi metri laè stata soccorsa nel giardino del cortile interno della palazzina I soccorritori del 118 intervenuti sul posto l’hanno trovata ferita gravemente ma cosciente. La piccola si trova al policlinico universitario Agostino Gemelli. Cade dalin. Nonni indagati Fino a tarda sera i nonni sono rimasti in commissariato per spiegare agli inquirenti come unadi quattropossa esseredal ...

Advertising

SecolodItalia1 : Dramma a Roma, gravissima la bimba di 4 anni caduta dal balcone mentre era sola in casa - exsebio : Volevo darvi due pillole della buonanotte. 1. La Roma ha il dramma (e non è solo sarcasmo) nella sua storia e con q… - FrankPuppeteer : @FanForFun Sì non mi ha bloccato, ho ricontrollato stamattina. Il coniglio di Siviglia. Venisse a metterci la facci… - mmastrapasqua : @joe_tarallo Il dramma è che ha visto Totti , lo scudetto …ma non ha mai visto la rometta pre Viola e di Roma Lecce… - _oxford_comma_ : la Roma è veramente un dramma vivente mi dispiace per Mou che si è preso sta piaga di squadra -