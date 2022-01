Dell’Aquila batte il Covid e torna in pedana | “Pronto a volare a Parigi 2024”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un anno 2021 da incorniciare per il campione olimpico di taekwondo Vito. All’azzurro il premio ‘Best of 2021’ attribuito dalla Federazione Mondiale della disciplina, dopo l’oro ottenuto a Tokyo. Tuttavia terminato in quarantena per l’atleta dei Carabinieri. “Ho avuto il, mi sono negativizzato due giorni fa – ha detto all’Ansa l’oro di Tokyo – per questo ho dovuto rimandare la terza dose di vaccino, che consiglio a tutti”. “Il premio di miglior atleta ai Giochi mi riempie di gioia – spiega il 21enne campione azzurro – soprattutto perché viene dal voto popolare di migliaia di persone: é un riconoscimento all’atleta e al ragazzo che sono”. Semplice di carattere Vito e grande atleta da prendere da esempio per tanti giovani. Prosegue: “Ho appena preso la patente, e con i soldi del premio acquisterò una macchina – aggiunge – ho cominciato ...