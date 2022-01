De Maggio: “Non solo Tuanzebe, Giuntoli prepara un altro acquisto” (Di martedì 11 gennaio 2022) Valter De Maggio, giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato un’importante notizia di calciomercato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: FOTO: Imago – Giuntoli Napoli Calciomercato “Con l’arrivo di Axel Tuanzebe non è detto che il calciomercato invernale del Napoli possa definirsi chiuso. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, sta lavorando per l’arrivo di un terzino sinistro. La condizione è una: il calciatore deve arrivare con la formula del prestito secco della durata di 6 mesi”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Valter De, giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato un’importante notizia di calciomercato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: FOTO: Imago –Napoli Calciomercato “Con l’arrivo di Axelnon è detto che il calciomercato invernale del Napoli possa definirsi chiuso. Il direttore sportivo Cristiano, infatti, sta lavorando per l’arrivo di un terzino sinistro. La condizione è una: il calciatore deve arrivare con la formula del prestito secco della durata di 6 mesi”.

