COVID19, i 7 sintomi per capire se si è positivi: non solo perdita di gusto e tosse (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un gruppo di sette sintomi è altamente predittivo del Covid e quindi dà un'alta probabilità di un esito positivo al tampone molecolare (Pcr): perdita di olfatto, cambiamenti nel gusto, febbre, brividi, perdita di appetito, tosse persistente e dolori muscolari. È quanto emerso in un lavoro pubblicato sulla rivista PLOS Medicine da Marc Chadeau-Hyam e Paul Elliott dell'Imperial College London. Gli esperti hanno confrontato l'esito di tamponi effettuati in Gran Bretagna su 1.147.345 volontari con i sintomi che questi avevano eventualmente manifestato una settimana prima del test con la PCR. In particolare è emerso che se tutti gli individui che presentano i sette sintomi insieme facessero il tampone, nel 70-75% dei casi l'esito dell'esame sarebbe positivo. "Al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un gruppo di setteè altamente predittivo del Covid e quindi dà un'alta probabilità di un esito positivo al tampone molecolare (Pcr):di olfatto, cambiamenti nel, febbre, brividi,di appetito,persistente e dolori muscolari. È quanto emerso in un lavoro pubblicato sulla rivista PLOS Medicine da Marc Chadeau-Hyam e Paul Elliott dell'Imperial College London. Gli esperti hanno confrontato l'esito di tamponi effettuati in Gran Bretagna su 1.147.345 volontari con iche questi avevano eventualmente manifestato una settimana prima del test con la PCR. In particolare è emerso che se tutti gli individui che presentano i setteinsieme facessero il tampone, nel 70-75% dei casi l'esito dell'esame sarebbe positivo. "Al ...

