Così Mo Salah è diventato il nuovo re del calcio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Lord sindaco di Liverpool sfoggia un sorriso ansioso e ha al collo una catena con un medaglione cerimoniale d’oro grosso quanto un piattino da caffè, di quelle indossate per accogliere membri della famiglia reale o dignitari stranieri, e la scelta pare appropriata, perché non capita tutti i giorni di ricevere la visita di un re venuto dall’Egitto. È una limpida giornata d’autunno, in città, e il famosissimo attaccante del Liverpool Mohamed Salah si presenta in municipio per la registrazione di un’intervista con un canale televisivo egiziano. I produttori volevano un luogo elegante, opulento, per filmare la loro icona nazionale e, francamente, non avrebbero potuto scegliere meglio. L’edificio è di una bellezza vistosa, stile tardo-georgiano, tutto colonne corinzie e soffitti dai profili dorati e, nel salone da ballo, lampadari di cristallo che – come mi annuncia il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Lord sindaco di Liverpool sfoggia un sorriso ansioso e ha al collo una catena con un medaglione cerimoniale d’oro grosso quanto un piattino da caffè, di quelle indossate per accogliere membri della famiglia reale o dignitari stranieri, e la scelta pare appropriata, perché non capita tutti i giorni di ricevere la visita di un re venuto dall’Egitto. È una limpida giornata d’autunno, in città, e il famosissimo attaccante del Liverpool Mohamedsi presenta in municipio per la registrazione di un’intervista con un canale televisivo egiziano. I produttori volevano un luogo elegante, opulento, per filmare la loro icona nazionale e, francamente, non avrebbero potuto scegliere meglio. L’edificio è di una bellezza vistosa, stile tardo-georgiano, tutto colonne corinzie e soffitti dai profili dorati e, nel salone da ballo, lampadari di cristallo che – come mi annuncia il ...

Advertising

bimbodibarella : @belottiano tomori top 3 DC in Italia devo vedere bastoni merda valutato 60mln e uno che ad anfield annulla Salah deve valere meno di così? - EsciFranco : @JantasOOO anche in base a quello che dicevi nel tweet di ieri: un juan un emerson un salah ovviamente non quelli p… - daniil2012_ : @SardoneSilvia Vai avanti così Silvia! Siamo un paese cristiano e cattolico e le moschee non sono gradite ! Quelle… - Ale77_Col : @SaverioTolomeo @Asroma123456789 @PatCacciari @aleaus81 Ma sempre lo avevano preso. Così come per i giocatori vendu… - PaoloACM94 : @EriErvinsadiku @GreenMidnight1 @DavidBasco86 @Zoroback_023 @IlBuonFabio @Koro_acm98 Mi parli di 15 milioni in più… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Salah Rimandati: Roma e Mou, i conti non tornano. Serve la rivoluzione Una squadra debole caratterialmente, davanti a parole così nette, si indebolisce ancor di più, e una società che non può spendere, non comincia a farlo se ironizzi sul prestito di Salah o sul mercato ...

L'Arabia Saudita scarcera la principessa dissidente Basma che criticò Mohammad bin Salman: è rimasta in cella 3 anni ... ex primo ministro saudita, rimosso dalla sua posizione da Mbs, che così ha voluto estrometterlo ... Mansour Abahussein ed il medico legale, famoso per aver dissezionato il corpo di Khashoggi, Salah al ...

Così Mohamed Salah è diventato il nuovo re del calcio GQ Italia Una squadra debole caratterialmente, davanti a parolenette, si indebolisce ancor di più, e una società che non può spendere, non comincia a farlo se ironizzi sul prestito dio sul mercato ...... ex primo ministro saudita, rimosso dalla sua posizione da Mbs, cheha voluto estrometterlo ... Mansour Abahussein ed il medico legale, famoso per aver dissezionato il corpo di Khashoggi,al ...