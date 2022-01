Ciclismo: Chris Froome risale in sella dopo l’infortunio al ginocchio (Di martedì 11 gennaio 2022) Tramite un post sui canali social, Chris Froome ha annunciato di essere tornato ad allenarsi, dopo uno stop causato dall’acuirsi di un problema al ginocchio. “Il ginocchio sta bene quindi si torna agli allenamenti lunghi“, queste le parole che il quattro volte vincitore del Tour ha utilizzato per comunicare ai suoi tifosi di aver ripreso la preparazione in vista della stagione 2022. Froome aveva già provato a riprendere con grande ritmo gli allenamenti, ma proprio nei primi giorni dell’anno era stato costretto a fermarsi perchè: “il mio corpo evidentemente non era ancora pronto per questo tipo di carico, forse sono stato troppo impaziente“. Il portacolori della Israel Premier-Tech aveva quindi annunciato uno stop da ogni tipo di attività che aveva fatto temere anche per l’inizio della ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Tramite un post sui canali social,ha annunciato di essere tornato ad allenarsi,uno stop causato dall’acuirsi di un problema al. “Ilsta bene quindi si torna agli allenamenti lunghi“, queste le parole che il quattro volte vincitore del Tour ha utilizzato per comunicare ai suoi tifosi di aver ripreso la preparazione in vista della stagione 2022.aveva già provato a riprendere con grande ritmo gli allenamenti, ma proprio nei primi giorni dell’anno era stato costretto a fermarsi perchè: “il mio corpo evidentemente non era ancora pronto per questo tipo di carico, forse sono stato troppo impaziente“. Il portacolori della Israel Premier-Tech aveva quindi annunciato uno stop da ogni tipo di attività che aveva fatto temere anche per l’inizio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Chris Alessandro Petacchi: 'La squalifica una macchia, non potevo difendermi come Froome. La RAI mi è stata vicina' Dopo che Chris Froome è stato assolto ho capito ancora una volta di avere ragione. Lui è riuscito a ... ma a livello morale è stata una bella vittoria.' Il ciclismo è cambiato in meglio negli ultimi ...

Ciclismo, ancora guai per Chris Froome: infiammazione al ginocchio e nuovo stop Un altro problema fisico tormenta Chris Froome , costretto a rallentare la preparazione in vista della nuova stagione a causa di un dolore al ginocchio. Il 36enne britannico, quattro volte vincitore del Tour de France, sul proprio ...

Ciclismo: Chris Froome risale in sella dopo l'infortunio al ginocchio OA Sport El esperanzador mensaje de Chris Froome Chris Froome se encuentra a las puertas de la que puede ser su temporada más importante. El británico, que el próximo mes de mayo cumple 37 años y que afronta su ...

Chris Froome volvió a entrenar, luego de superar lesión de rodilla El pasado 3 de enero, el ciclista británico Chris Froome anunció en una transmisión en su canal de YouTube que tenía una lesión en el tendón del fascia lata (al nivel de la cadera y unido a la rodilla ...

