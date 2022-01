Borsa: Hong Kong negativa, apre a - 0,29% (Di martedì 11 gennaio 2022) La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,29%, scivolando a 23.678,69 punti. . 11 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladila seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,29%, scivolando a 23.678,69 punti. . 11 gennaio 2022

