Australian Open 2022 | Alexander Zverev al primo momento della verità | riuscirà ad interrompere la maledizione Slam?

(Di martedì 11 gennaio 2022) La stagionedi tennis sta prendendo il volo. Archiviato ilimportante appuntamento dell’anno, la ATP Cup, è già tempo di pensare aglitorneo dello. Che già sta facendo discutere, con il caso Djokovic ed il suo visto; sperando di lasciarsi alle spalle questa vicenda il prima possibile, cerchiamo di concentrarci su chi cova speranze di vittoria. I primi due nomi sono quello del serbo e di Daniil Medvedev, che lo ha battuto agli US; ma c’è un terzo incomodo che spera di essere arrivato algiusto per trionfare in un Major:. Il tennista tedesco è senza mezzi termini uno dei migliori interpreti del gioco a non aver ancora trionfato in uno ...

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Adnkronos : #Djokovic può rimanere in #Australia e giocare gli Australian Open. #ultimora #covid - MediasetTgcom24 : Djokovic, giudice australiano annulla la revoca del visto: potrà giocare gli Australian Open #djokovic… - AlexZan87 : RT @Eurosport_IT: ?? Altri problemi per Djokovic: l'Australian Border Force sospetta che abbia rilasciato 'false dichiarazioni' sui document… - Sanson538 : Australian Open, il video che smentisce Djokovic: il 2 gennaio salutava una giovane fan a Marbella -

Il numero uno al mondo al Melbourne Park per il suo primo allenamento dopo il caso del visto e dell'esenzione al vaccino esploso con il suo arrivo in Australia. Il governo può ancora stabilire la sua ...La vittoria del ricorso è una cosa 'positiva ', ma ci sono ancora dettagli da chiarire. E' l'opinione di Andy Murray, che ha perso quattro finali dell'contro Novak Djokovic, sulla vicenda che vede protagonista il tennista serbo in Australia. E ancora: ' Sono sicuro che lo sentiremo nei prossimi giorni. Spero che ora possiamo andare ...Dure parole della famiglia. Dalla Serbia intanto si è tenuta una conferenza stampa dai toni molto accesi da parte di tutta la famiglia Djokovic. I flew here to play at one of the most important events ...Durante un cambio di campo nel suo match di qualificazione agli Australian Open, Tomic si è lamentato dei test effettuati dall'organizzazione e ha insinuato di essere positivo al Covid-19 ...