Andrew Garfield: "Non ero abbastanza attraente per i film della saga Le cronache di Narnia" (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attore Andrew Garfield ha raccontato di aver fatto un'audizione per Le cronache di Narnia, ma di essere stato scartato dai produttori. Andrew Garfield ha rivelato che avrebbe potuto recitare nei film della saga Le cronache di Narnia, ma di essere stato scartato perché considerato non abbastanza attraente. La star, che ha recentemente conquistato un Golden Globe per la sua interpretazione in tick, tick... Boom!, ha condiviso la sua esperienza parlando della propria carriera. Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Andrew Garfield ha condiviso la sua esperienza dichiarando: "Mi ricordo che ero così disperato. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attoreha raccontato di aver fatto un'audizione per Ledi, ma di essere stato scartato dai produttori.ha rivelato che avrebbe potuto recitare neiLedi, ma di essere stato scartato perché considerato non. La star, che ha recentemente conquistato un Golden Globe per la sua interpretazione in tick, tick... Boom!, ha condiviso la sua esperienza parlandopropria carriera. Durante un'intervista con Entertainment Tonight,ha condiviso la sua esperienza dichiarando: "Mi ricordo che ero così disperato. ...

Advertising

Rob_Redmayne : Ma come Andrew Garfield non era bello abbastanza per fare Caspian? ?? Cioè felicissima di aver avuto Bin Bons, ma po… - jinguangay : ho un bisogno viscerale di vedere andrew garfield e simu liu interagire tra di loro - LOV3TODRE4M : RT @skywomanoff: svegliarsi e sapere che andrew garfield non è il tuo fidanzato è straziante. - Friezagirl1 : RT @nasoliscio: ma quelli dei casting della disney che “andrew garfield NOT HANDSOME ENOUGH per le cronache di Narnia” no ma veramente ma s… - daisiwaki : RT @martyisbackk: Andrew Garfield ha vinto il Golden Globe non potete capire quanto sia felice che un attore straordinario ma sottovalutato… -