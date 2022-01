Addio a Mark Forest, volto e fisico di Maciste ed Ercole per il genere peplum (Di martedì 11 gennaio 2022) Il cinema americano dice Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere 'peplum'. L'attore di origini italiane (il cui vero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) Il cinema americano dice, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli diedin film di'. L'attore di origini italiane (il cui vero ...

Advertising

laregione : Fu Ercole e Maciste, addio all’attore Mark Forest - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere… - Il_Paradroide : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere… - LucianaCiolfi : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere… -