“ACCORDO QUADRO” | ALESSIA MARCUZZI RIENTRA A MEDIASET CON LE IENE E ALTRI PROGETTI?

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 11 gennaio 2022)torna a casa? L’uscita dadopo una lunga e proficua collaborazione aveva lasciato molti telespettatori con l’amaro in bocca.è sempre stata uno dei volti simbolo prima di Italia 1 e Canale 5. Dal Festivalbar alle, e in mezzo il sodalizio con i reality: Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island. E ora? Sarebbe in dirittura di arrivo un “”, come riporta Tvblog, che prevede una serie di impegni importanti per la popolare conduttrice. Il primo sarebbe il ritorno alle. Data per certa l’uscita di Nicola Savino, un arrivederci almeno e non un addio come ha sottolineato il conduttore attualmente impegnato con Back to School,no. Anzi, ...