Tabellone Atp Sydney 2022 | Fognini-Kyrgios al primo turno | c’è Sonego

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento australiano di scena da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. In attesa degli Australian Open, Lorenzoe Fabiotenteranno di mettersi in mostra nel migliore dei modi in territorio aussie; il ligure sfiderà l’istrionico Nickall’esordio, mentre il piemontese dovrà vedersela con Hugo Gaston, a sua volta particolarmente creativo. Aslan Karatsev in campo come testa di serie numero 1 e beneficiario di un bye al, così come Nikoloz Basilashvili, Daniel Evans e Reilly Opelka. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo australiano; in evidenza dunque, scontro che promette spettacolo....

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

... ma dal 4 - 1 l'australiano vince gli ultimi cinque game e conquista il set che vale ilprincipale . Travaglia mette in campo appena il 41% di prime, salvando una sola delle quattro palle ...Il piemontese batte Gaston in rimonta, il marchigiano 'ripescato' inSYDNEY (AUSTRALIA) - Lorenzo Sonego avanza al secondo turno nel "Sydney Tennis Classic", torneo250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'...Il secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Sydney, in Australia, risulta amaro per i colori azzurri: l'ultimo italiano ancora in gara per entrare nel main draw, Stefano Tra ...SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego avanza al secondo turno nel "Sydney Tennis Classic", torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell ...