Sci alpino | Coppa del Mondo Zauchensee 2022 | programma | orari | tv | streaming Previsti discesa e superG

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladelfemminile di sciriapre il capitolo dedicato alla velocità sulle nevi austriache di. Sofia Goggia potrà contare su unalibera ed unper ridurre il distacco in classifica dalla leader Mikaela Shiffrin, poi le atlete torneranno in Italia per l’immancabile appuntamento di Cortina d’Ampezzo. La bergamasca ha già conquistato cinque vittorie nella prima parte di stagione ipotecando il globo di cristallo in ambedue le discipline veloci. Buoni segnali sono arrivati da tutto il gruppo azzurro che mai come quest’anno spadroneggia in lungo e in largo sui pendii ripidi. Federica Brignone non è al 100% dopo l’infiammazione al tendine rotuleo, Elena Curtoni invece ha tutte le carte in regola per fare la voce grossa nell’amato ...