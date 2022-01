Sci alpino | Coppa del Mondo Wengen 2022 | programma | orari | tv | streaming Previste due discese | un SuperG e uno slalom!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una settimana da capogiro attende i protagonisti delladelmaschile sulla storica Lauberhorn, pista svizzera di. Senza contare le due prove cronometrate andranno in scena un, duee lo slalom domenicale che chiuderà la trasferta elvetica. Il francese Clement Noel è stato l’unico a vincere qui tra i pali snodabili dopo l’addio di Marcel Hirscher e si presenterà al cancelletto di partenza con i favori del pronostico. Sono già saliti sul podio nella località gli azzurri Giuliano Razzoli e Stefano Gross, rispettivamente secondo e terzo nel 2016 alle spalle di Henrik Kristoffersen, mentre risale al lontano 2006 l’ultimo acuto tricolore firmato Giorgio Rocca. Per quanto riguarda le discipline veloci Dominik Paris, secondo alle spalle del padrone di casa Beat Feuz due anni fa, ...

Advertising

zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo Schladming 2022: programma orari tv streaming. Si gareggia in notturna - #alpino #Coppa… - RassegnaZampa : #Sci Adelboden, trionfa Strolz. Gran recupero di Vinatzer, 7°. Razzoli chiude 9° - OA_Sport : L'analisi del fine settimana dell'Italia dello sci alpino - zazoomblog : Sci alpino orari gare settimana Schladming Wengen e Zauchensee: programma canali tv streaming - #alpino #orari… - Vicccky_96 : RT @Gazzetta_it: Adelboden, nello slalom vince Strolz. Recupero di #Vinatzer, 7° #Razzoli è 9° -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... ieri nella Pursuit di Coppa del mondo a Oberhof, il 30ennedi Livigno ha ottenuto l'... ma il Bormolini di oggi ha un rendimento forse mai visto sugliche ne fanno una certezza assoluta nel ...IN TV - La Coppa del Mondo di2021 - 2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il streaming sarà garantita da discovery+ e Eurosport Player, mentre RaiPlay garantirà le dirette delle ...Messo in archivio il fine settimana di Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si sposta dalla Slovenia fino all'Austria per una settimana che si tingerà interamente di bia ...Qualche gioia ed altrettante delusioni per i colori azzurri nel weekend di Coppa del Mondo appena concluso. Marta Bassino porta in alto il vessillo italico grazie al terzo posto ottenuto nel gigante d ...