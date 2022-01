Riforma pensioni 2022 | cosa potrebbe permettere la quota 41 o l’uscita dai 62 anni?

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In questi ultimi giorni sono in molti ad aver preso parte, attraverso i commenti, ad alcuni dibattiti su una possibilequalora si optasse per la moneta digitale di Stato di cui ha parlato in uno dei suoi ultimi scritti il nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto. In tanti hanno chiesto specifiche aggiuntive, altri hanno chiesto se qualora il Governo optasse per tale ‘sguardo verso il futuro’ questodavvero risolvere il problema ‘risorse’ edunque ai lavoratori di sperare ancora nel prepensionamento e nello specifico alanticipata con41 o uscita dai 62. Moltissimi lettori hanno commentato, inoltre, positivamente la sua idea, tra questi Matteo che ha scritto: “Finalmente un economista con ...

Le trattenute Irpef sulla pensione Sulle pensioni 2022 incide in particolare l'Irpef che viene ... La riforma prevede anche un allargamento della no tax area, o meglio un aumento delle detrazioni ... Da quello sulle concessioni per le spiagge, alla riforma del Csm, alla delega fiscale, alle pensioni.