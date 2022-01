Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva il bioreattore a misura di start up e università che fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla Ricerca & Sviluppo, si chiama One, è made in Italy e si rivolge alle startup, agli enti privati di Ricerca e anche alle università. One è completamente automatizzato con connessione WiFi integrata pensato per le attività di Ricerca di base e per le produzioni in scala ridotta, più accessibile, dunque, in termini di costi, utilizzo e manutenzione. A realizzare questa nuova tecnologia è stata Solaris Biotechnology – entrata da poco nel gruppo Donaldson Company – che da vent’anni è specializzata in progettazione e sviluppo in ambito biotecnologico. Insomma la pandemia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva ildiup eche fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla& Sviluppo, si chiama One, è made in Italy e si rivolge alleup, agli enti privati die anche alle. One è completamente automatizzato con connessione WiFi integrata pensato per le attività didi base e per le produzioni in scala ridotta, più accessibile, dunque, in termini di costi, utilizzo e manutenzione. A realizzare questa nuova tecnologia è stata Solaris Biotechnology – entrata da poco nel gruppo Donaldson Company – che da vent’anni è specializzata in progettazione e sviluppo in ambito biotecnologico. Insomma la pandemia ...

Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università ...da Federchimica e Assobiotech che ha evidenziato come gli investimenti in ricerca e sviluppo non si siano arrestati e come le startup innovative abbiano registrato una crescita del 20%. E One "nasce ...

