Raggi | “Dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe Le divise vax e no vax sono sbagliate e creano partigianerie avverse e pronte a scontrarsi”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentrein fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone. Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in ‘incognito’ solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo”. È quanto scrive su Facebook l’ex sindaca di Roma, Virginia, riferendosi ad alcuni articoli che la ritraggono in fila in una farmacia della Capitale in attesa di sottoporsi a un tampone. “Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) – aggiunge la– avrei cercato una farmacia senza fila. Ma il punto non è questo. È piuttosto il clima di odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta “no-vax”....