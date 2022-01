Qualificazioni Australian Open 2022 | programma e ordine di gioco martedì 11 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ile l’didi11, in riferimento alleagli. Ben 9 azzurri in campo per garantirsi il prosieguo del sogno main draw, con Flavio Cobolli tra i protagonisti più attesi; il giovane e sorprendente capitolino sfiderà Andrew Harris, padrone di casa, sul Campo 5. In campo anche l’icona Sara Errani, opposta alla nordcoreana Su-Jeong Jang, mentre la toscana Martina Trevisan troverà di fronte l’estrosa romena Irina Fetecau. Di seguito la lista cronologicamente definita di tutte le sfide con protagonisti tennisti italiani a Melbourne.DI...

MONTEPREMIOPEN 2022 Rimpianti invece per le italiane Lucrezia Stefanini e Federica Di Sarra ; la più giovane arresasi per 7 - 5, 4 - 6, 6 - 3 a Olga Govortsova , mentre la ...Ma a farsi valere, e a tornare con un sorriso che fa piacere a tutto il tennis italiano, è Elisabetta Cocciaretto . Nel suo 6 - 0 7 - 5 sulla spagnola Lara Arruabarrena ci sono il primo parziale ...Qualificazioni Australian Open 2022, il montepremi e il prize money: soldi e punti del ranking maschile e femminile ...Giornata più in scuro che in chiaro per i colori italiani nelle qualificazioni maschili degli Australian Open. Sebbene la maggior parte del contingente azzurro vada in campo domani, quest'oggi si sono ...