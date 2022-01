Petra Magoni | un ponte tra passato e presente

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Abile e poliedrica artista,coniuga in modo brillante la passione per la musica rinascimentale a quella per il jazz e il pop.

Advertising

RealTeamTV : RT @giusy_randazzo: Petra Magoni & Ilaria Fantin - REAL TEAM TV - intoscana : “All of us”, il nuovo album nato dalla collaborazione tra Petra Magoni e Ilaria Fantin, duo già consolidatosi nel t… - SUNNowPlay : ? Petra Magoni & Ferruccio Spinetti - I will survive (2004) #EMI - giusy_randazzo : RT @RealTeamTV: Petra Magoni & Ilaria Fantin - REAL TEAM TV - NATOlizer : Petra Magoni & Ilaria Fantin - REAL TEAM TV -

Ultime Notizie dalla rete : Petra Magoni

inToscana

... Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli " già attivi con Rava " con la funambolica voce di, supportata dalla giovane figlia Frida Bollani, e il batterista ...Figlia d'arte - suo padre e sua madre sono il geniale pianista jazz Stefano Bollani e la vocalist- Frida è magia, dolcezza, freschezza. E la sua voce d'incanto è perfetta per questo ...David Bowie moriva il 10 gennaio del 2016. Questi sei anni sono serviti a molti fra critici e semplici ascoltatori per capire che l’artista pop reputato un “songwriter”, come tanti nella sua categoria ...Ne ho approfittato per farle raccontare quello che sta facendo e per vedere insieme a lei il video di “All of me” ...