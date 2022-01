Musetti-Bonzi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2 2021 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Benjamin Bonzi al primo turno dell’Atp 250 di Adelaide 2 2022. Il giovane italiano proverà a riscattare una partenza stagionale tutt’altro che da sogno, contraddistinta da una sconfitta per mano di Taro Daniel; il carrarese non troverà di fronte un avversario agevole da affrontare, ma, anzi, il francese rappresenta un ostacolo complesso da decifrare e di conseguenza superare. Musetti favorito dal pronostico, assolutamente bisognoso di colpi a segno e vittorie per riprendere fiducia. L’azzurrino progetta un ruolo da protagonista agli Australian Open, ma prima fondamentale recuperare il giusto ritmo in tornei dal calibro minore. Bonzi, dalla sua prospettiva, non si tirerà certamente indietro e tenterà di pungere l’avversario con le sue armi in ogni situazione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzoaffronterà Benjaminal primo turno dell’Atp 250 di2 2022. Il giovane italiano proverà a riscattare una partenza stagionale tutt’altro che da sogno, contraddistinta da una sconfitta per mano di Taro Daniel; il carrarese non troverà di fronte un avversario agevole da affrontare, ma, anzi, il francese rappresenta un ostacolo complesso da decifrare e di conseguenza superare.favorito dal pronostico, assolutamente bisognoso di colpi a segno e vittorie per riprendere fiducia. L’azzurrino progetta un ruolo da protagonista agli Australian Open, ma prima fondamentale recuperare il giusto ritmo in tornei dal calibro minore., dalla sua prospettiva, non si tirerà certamente indietro e tenterà di pungere l’avversario con le sue armi in ogni situazione di ...

