MotoGP | Danilo Petrucci | Avrei dovuto fare diversamente con KTM e Ducati - News

adriaan_crous : RT @gponedotcom: Zarco su Petrucci: 'Dakar pericolosa, Danilo sta facendo grandi cose': Il francese rende omaggio al Petrux: 'Sono felice d… - gponedotcom : Zarco su Petrucci: 'Dakar pericolosa, Danilo sta facendo grandi cose': Il francese rende omaggio al Petrux: 'Sono f… - infoitsport : MotoGP, Danilo Petrucci: “Con Ducati e KTM ho sbagliato squadra” - corsedimoto : DANILO PETRUCCI corre la Dakar e rimugina sull'amaro addio alla MotoGP. 'In Ducati e KTM avevo la squadra sbagliata… - JBV79 : Venden la CRT MotoGP de Danilo Petrucci -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Danilo

Petrucci è l'uomo del motociclismo italiano del momento , la vittoria nella quinta tappa ... L'ex pilota della casa austriaca ha parlato proprio del suo periodo in, precisando come le ...Lo abbiamo visto in questi giorni, dopo gli straordinari risultati che ottenuti alla Dakar 2022, ma lo abbiamo visto anche in passato quando, da pilota della, s'è trovato a vivere gioie ...Reduce dalla vittoria in Dakar, il pilota ternano è tornato sul suo periodo in Top class, ammettendo di aver preso decisioni sbagliate per quanto riguarda gli anni in Ducati e KTM ...Il pilota di Terni, dopo l’incredibile Dakar 2022, potrebbe diventare protagonista di una corsa in cui non è un concorrente, ma il traguardo: averlo come testimonial o ambassador di nuovi modelli, sia ...