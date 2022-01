Milan, Marani: “Theo? Parlare con Maldini è come parlare con Maradona” (Di martedì 11 gennaio 2022) Matteo Marani ha parlato di Paolo Maldini come riferimento di Theo Hernandez. Il direttore tecnico del Milan è il Maradona del ruolo Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 gennaio 2022) Matteoha parlato di Paoloriferimento diHernandez. Il direttore tecnico delè ildel ruolo

Advertising

romanoziroldo : RT @PianetaMilan: #Milan, #Marani: “#Theo? Parlare con #Maldini è come parlare con #Maradona” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, #Marani: “#Theo? Parlare con #Maldini è come parlare con #Maradona” #ACMilan #SempreMilan - Buongod : Marani, il Milan disputa mezzo campionato - sportli26181512 : Marani: 'Il Milan è la squadra che mi entusiasma di più per coesione e mentalità': Intervenuto ai microfoni di Sky… - MilanNewsit : Marani: 'Il Milan è la squadra che mi entusiasma di più per coesione e mentalità' -