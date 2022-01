Iron Man, Tom Cruise è Tony Stark in una fan art (FOTO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'artista Rahan Nejraoui ha reso possibile un sogno di molti: ha trasformato Tom Cruise in Tony Stark attraverso una sua incredibile fan art postata su Instagram. Grazie a Rahan Nejraoui, Tom Cruise ha finalmente potuto incarnare il ruolo di Tony Stark in Iron Man attraverso un'incredibile fan art ispirata al Marvel Cinematic Universe: sebbene la star non abbia mai preso parte ad una pellicola dell'MCU, l'attore è stato uno dei primi nomi presi in considerazione dai Marvel Studios nel 2007, prima di Robert Downey Jr. Grazie alle novità introdotte dal Multiverso molti artisti hanno avuto l'opportunità di rivisitare vecchi eroi dando loro destini nuovi e molto diversi e alcuni artisti, tra i quali figura anche Rahan, hanno deciso di dare vita a uno dei più storici … Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'artista Rahan Nejraoui ha reso possibile un sogno di molti: ha trasformato Tominattraverso una sua incredibile fan art postata su Instagram. Grazie a Rahan Nejraoui, Tomha finalmente potuto incarnare il ruolo diinMan attraverso un'incredibile fan art ispirata al Marvel Cinematic Universe: sebbene la star non abbia mai preso parte ad una pellicola dell'MCU, l'attore è stato uno dei primi nomi presi in considerazione dai Marvel Studios nel 2007, prima di Robert Downey Jr. Grazie alle novità introdotte dal Multiverso molti artisti hanno avuto l'opportunità di rivisitare vecchi eroi dando loro destini nuovi e molto diversi e alcuni artisti, tra i quali figura anche Rahan, hanno deciso di dare vita a uno dei più storici …

Callisto a bordo di Orion: Artemis I sulla Luna con Alexa e Webex Cisco Callisto è la nuova piattaforma di Lockheed Martin presente a bordo della capsula Orion del programma Artemis: integra Amazon Alexa e Webex di Cisco.

