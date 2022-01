GF Vip | scivolone di Manuel su Lulù | “In TV sembra brutta”

Advertising

berta95italy : FUORI Katia deride Nathalie: nuovo pessimo scivolone #gfvip QUI--> - GiuseppeporroIt : 'Giacomo è una donna', ennesimo e spiacevole scivolone di Katia Ricciarelli sul chirurgo dei vip (VIDEO) #gfvip… - infoitcultura : “GF Vip” Manuel Bortuzzo vittima di uno scivolone: il web indignato VIDEO - zazoomblog : “GF Vip” Manuel Bortuzzo vittima di uno scivolone: il web indignato VIDEO - #Manuel #Bortuzzo #vittima #scivolone: - infoitcultura : Barù ha fumato una canna al GF VIP?/ Sophie e Miriana 'confermano' lo scivolone, si apre il canna-gate? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scivolone

DailyNews 24

...- squalifica la cantante è stata ugualmente reguardita in diretta e bacchettata per lo...di Katia Ricciarelli durante la puntata sarebbe piaciuto agli autori del Grande Fratello, dato che ......- squalifica la cantante è stata ugualmente reguardita in diretta e bacchettata per lo...di Katia Ricciarelli durante la puntata sarebbe piaciuto agli autori del Grande Fratello, dato ...Questo almeno fino a ieri, quando l’ex professoressa de ‘L’Eredità si è finalmente lasciata andare alla passione. Dopo qualche tentennamento al Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia: le immagini ...In particolare infatti oggi pare che Alessandro, Sophie e Miriana siano stati richiamati dalla regia. GF Vip: i ragazzi sparlano sotto le coperte e la regia li richiama ecco cosa è successo all’intern ...