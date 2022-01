Djokovic resta in Australia. Annullata la revoca del visto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic è libero e salvo nuovi colpi di scena potrà partecipare agli Australian Open. La decisione è arrivata questa mattina, quando un giudice della corte del circuito federale Anthony Kelly ha annullato la revoca del visto e ordinato l'immediato rilascio del campione, trattenuto dal 6 gennaio in un albergo utilizzato per la detenzione degli immigrati assieme ad altri richiedenti asilo. Per il giudice la cancellazione del visto è stata "irragionevole" perché al campione di tennis non è stato concesso abbastanza tempo per rispondere all'avviso. Tuttavia, come riferito dall'avvocato del governo federale durante l'udienza, il ministro dell'Immigrazione Australiano, Alex Hawke, sta valutando se usare il suo potere personale ai sensi del Migration Act per annullare il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakè libero e salvo nuovi colpi di scena potrà partecipare aglin Open. La decisione è arrivata questa mattina, quando un giudice della corte del circuito federale Anthony Kelly ha annullato ladele ordinato l'immediato rilascio del campione, trattenuto dal 6 gennaio in un albergo utilizzato per la detenzione degli immigrati assieme ad altri richiedenti asilo. Per il giudice la cancellazione delè stata "irragionevole" perché al campione di tennis non è stato concesso abbastanza tempo per rispondere all'avviso. Tuttavia, come riferito dall'avvocato del governo federale durante l'udienza, il ministro dell'Immigrazioneno, Alex Hawke, sta valutando se usare il suo potere personale ai sensi del Migration Act per annullare il ...

