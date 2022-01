Delia Duran si allontana da Alex Belli: “Mi sono presa una pausa”. Lite con l’attore al Grande Fratello Vip (Di martedì 11 gennaio 2022) Volano gli stracci tra Delia Duran e Alex Belli nella diretta del Grande Fratello Vip. La modella, in quarantena per poter entrare venerdì in veste di nuova concorrente, in video-collegamento con lo studio ha ammesso che con l’attore ci sia una situazione di stallo. E che abbia deciso di prendersi una pausa di riflessione lanciandosi in questa nuova avventura, attaccandolo: “Vai per la tua strada che io vado per la mia“. Delia Duran tuona contro Alex Belli: “Ho deciso di avere il mio spazio“ Il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli si arricchisce di un nuovo capitolo. Al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Volano gli stracci tranella diretta delVip. La modella, in quarantena per poter entrare venerdì in veste di nuova concorrente, in video-collegamento con lo studio ha ammesso che conci sia una situazione di stallo. E che abbia deciso di prendersi unadi riflessione lanciandosi in questa nuova avventura, attaccandolo: “Vai per la tua strada che io vado per la mia“.tuona contro: “Ho deciso di avere il mio spazio“ Il rapporto trasi arricchisce di un nuovo capitolo. Al...

