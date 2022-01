Coppa d’Africa 2022: il Gabon si impone per 1-0 sulle Comore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Va a chiudersi per quanto riguarda il Girone C la prima giornata della Coppa d’Africa 2022. In Camerun è andata in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé la sfida tra Gabon e Comore, con quest’ultimi che si sono imposti per 1-0. Gabon che, privo della propria stella, Pierre-Emerick Aubameyang, è riuscito a conquistare tre punti importantissimi che li portano appaiati nella graduatoria del raggruppamento al Marocco, vincitore nel pomeriggio italiano per 1-0 sul Ghana. La rete del vantaggio del Gabon è arrivata al 30? del primo tempo: bellissimo l’uno-due prolungato di Boupendza e Autchanga, con il primo che è riuscito a superare il portiere avversario Ahamada. Comore bene a livello di gioco, ma con sporadiche occasioni da gol. Nella ripresa il ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Va a chiudersi per quanto riguarda il Girone C la prima giornata della. In Camerun è andata in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé la sfida tra, con quest’ultimi che si sono imposti per 1-0.che, privo della propria stella, Pierre-Emerick Aubameyang, è riuscito a conquistare tre punti importantissimi che li portano appaiati nella graduatoria del raggruppamento al Marocco, vincitore nel pomeriggio italiano per 1-0 sul Ghana. La rete del vantaggio delè arrivata al 30? del primo tempo: bellissimo l’uno-due prolungato di Boupendza e Autchanga, con il primo che è riuscito a superare il portiere avversario Ahamada.bene a livello di gioco, ma con sporadiche occasioni da gol. Nella ripresa il ...

Advertising

sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - DaRonz82 : Volete seguire per bene la Coppa d'Africa? @AlexCizmic è il profilo giusto. È lì sul posto, ne sa a pacchi, ci mett… - Eurosport_IT : Gol della vita su punizione di Capo Verde in Coppa D'Africa ma...non vale! Il fischio dell'arbitro è sbagliato ??… - infoitestero : Coppa d’Africa, 5 ex granata (che forse non ricordate) che l’hanno giocata - tcm24com : Coppa d'Africa, successo di misura del Gabon #coppa d'Africa -