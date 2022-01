Camera: Fico, ripresa lavori parlamentari, al via con pdl su lobby (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Riprendono oggi i lavori parlamentari a Montecitorio. Il primo provvedimento in calendario è la proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby, la cui discussione generale è adesso in corso. Seguiranno il testo unico sulla revisione del modello di Forze Armate e tre ratifiche internazionali". L'aggiornamento dei lavori di Montecitorio arriva, via Facebook, dal presidente della Camera Roberto Fico. "Da domani - prosegue - si votano le mozioni sul sostegno ai settori maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica e sulle infrastrutture digitali, quindi la proposta di legge sullo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e gli altri provvedimenti la cui discussione generale si svolge oggi. Mercoledì ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Riprendono oggi ia Montecitorio. Il primo provvedimento in calendario è la proposta di legge sulla regolamentazione delle, la cui discussione generale è adesso in corso. Seguiranno il testo unico sulla revisione del modello di Forze Armate e tre ratifiche internazionali". L'aggiornamento deidi Montecitorio arriva, via Facebook, dal presidente dellaRoberto. "Da domani - prosegue - si votano le mozioni sul sostegno ai settori maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica e sulle infrastrutture digitali, quindi la proposta di legge sullo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e gli altri provvedimenti la cui discussione generale si svolge oggi. Mercoledì ...

