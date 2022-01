Calciomercato Milan – UFFICIALE | Conti è della Sampdoria News

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre c… - Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, arriva #Conti a titolo definitivo dal @acmilan: è ufficiale - LucaDColella : RT @cmdotcom: #Genoa, vertice con #Shevchenko: il futuro è un'incognita, ma contro il #Milan sarà ancora in panchina - cmdotcom : #Chiesa ko cambia i piani della Juve. L' #Inter vola, #Milan e #Napoli inseguono. La Supercoppa e tanto mercato: LI… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Ilsta trovando molte difficoltà ad arrivare a Sven Botman , per stessa ammissione del ds Massara . I rossoneri sono alla ricerca di valide alternative ma filtra che sarebbero stati proposti Eric ...COMUNICATO- ACcomunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti alla U. C. Sampdoria. Il Club desidera ringraziare Andrea per l'impegno ...L'AC Milan ha comunicato ufficialmente la cessione dell'ormai ex tesserato. Va via a titolo definitivo ma rimane in Serie A ...Il Lille, secondo quanto riportato dal The Athletic, avrebbe deciso di non far partire il difensore durante questa finestra di calciomercato.