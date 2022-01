Bob Saget, trovato morto l'attore di "Gli amici di papà" e voce di "How I met your mother" (Di lunedì 10 gennaio 2022) morto l'attore statunitense Bob Saget , protagonista della sitcom " Gli amici di papà " e voce narrante di ' How I met your mother' . Il comico 65enne, secondo quanto riportano i media americani, è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)l'statunitense Bob, protagonista della sitcom " Glidi" enarrante di ' How I met' . Il comico 65enne, secondo quanto riportano i media americani, è ...

