WWE | Avviate trattative di collaborazione con la AEW in vista della Royal Rumble e non solo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 gennaio 2022) La notizia è di quelle che fa sicuramente piacere ai fan e smentisce quanto rumoreggiato in questi giorni. Secondo quanto riporta i Fightful e PWInsider, la WWE ha avviato delleper future collaborazioni con la AEW. Non è la prima volta che questo avviene: già nel 2021, Tony Khan concesse a Chris Jericho di partecipare nel podcast di Steve Austin e alcune immaginipropria libreria. Doppio canale Impact/AEW per laL’intenzioneWWE, con John Laurinatis in prima linea, è quella di aver la possibilità di sfruttare una tantum le prestazioni di alcuni atleti AEW e Impact, a partire dalla. Il primo nome è quello di Mickie James, ma la compagnia di Stamford punterebbe ad avere con sé atlete che hanno fatto parte...