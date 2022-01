Vicenda Kessie | indiscrezione su una svolta clamorosa!

(Di domenica 9 gennaio 2022) La telenovelaoggi vede un altro scenario per la sua puntata. Con la partita di Venezia sullo sfondo e la Coppa d’Africa per l’ivoriano, sembrerebbe che le parti si siano riavvicinate nella serata di ieri. Sia chiaro, il rinnovo appare ancora qualcosa di assai complicato, ma non utopico.Milan RinnovoA riferirlo è la Gazzetta dello Sport di oggi il procuratore del centrocampista, anche a causa della mancanza di offerte ritenute congrue da parte di altre big del calcio europeo, potrebbe alla fine decidere di venire incontro alla proposta del Milan di circa 6 milioni e mezzo di euro a stagione. Non resta che attendere le prossime settimane per ulteriori sviluppi. VINCENZO BONIELLO

