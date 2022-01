Verona-Salernitana | le ufficiali | Scelta a sorpresa di Tudor!

Advertising

MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - DiMarzio : #SerieA | #HellasVerona-#Salernitana, le formazioni ufficiali - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Jonaa_fvm666 : RT @MilanPosts: ? Sampdoria ? Cagliari ? Lazio ? Juventus ? Venezia ? Spezia ? Atalanta ? Verona ? Bologna ? Torino ? Roma ? Inter ? Fioren… - kodiaq_malamute : RT @AMasterPotato: Che bello guardare con interesse Roma Juve e Inter Lazio invece di Genoa Spezia e Verona Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali di Hellasmatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas, match valido per la ...Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, 21a giornata di Serie A:(3 - 4 - 2 - 1) : Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.(3 - 5 - 2): Belec; ...Questa sera alle 20:45 si giocano Inter-Lazio e Verona-Salernitana, gare valide per la 21 giornata del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vr ...Sono due le partite che si giocano questa sera in Serie A e che, in attesa della sfida di domani tra Torino e Fiorentina, chiudono la domenica di campionato valida per il 21° turno. Si tratta ...