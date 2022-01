Strangolato 17enne per gelosia | fermato un 21enne

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . Il padre della vittima: “E’ stata un’imboscata”. Il giovane, di origine serba, stava raggiungendo la sua nuova ragazza in un ostello. Ma è stato bloccato e ucciso dall’ex fidanzato che non accettava la fine della sua relazione, Robert Trajkovich, è stato rinvenuto in un ostello in un palazzo del centro

Per i residenti della zona di via Rittmeyer, strada sulla quale si affaccia lo stabile nel cui sottoscala è stato trovato il corpo deldi origini serbecon un laccio, quella di ...Quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l'avrebbe". Il fratello maggiore di Robert, Christian, è sconvolto: "Ho un dolore che non si può spiegare, sono senza forze. Robert era un ...Ha 17 anni, Robert Trajkovich, il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane ...La giovane ha parlato di un acceso diverbio che si è verificato nel pomeriggio di ieri La tragedia del sabato sera: 17enne strangolato con un laccio, ucciso per gelosia da un 21enne. Robert Trajkovic, ...