Storia bellissima e disgraziata della Scala dei Turchi, sfregiata dai vandali (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - "Il profilo della parte più alta della collina di marna candida s'incideva contro l'azzurro del cielo terso, senza una nuvola, ed era incoronato da siepi di un verde intenso. Nella parte più bassa, la punta formata dagli ultimi gradoni che sprofondavano nel blu chiaro del mare, pigliata in pieno dal sole, si tingeva, sbrilluccicando, di sfumature che tiravano al rosa carrico. Invece la zona più arretrata del costone poggiava tutta sul giallo della rina". È Andrea Camilleri ("La prima indagine di Montalbano", ed. Mondadori) a descrivere in modo così vivido la Scala dei Turchi, falesia in marna bianca nell'Agrigentino, a cui è toccato di essere sfregiata dai vandali la notte scorsa. #ScaladeiTurchi imbrattata con polvere di ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - "Il profiloparte più altacollina di marna candida s'incideva contro l'azzurro del cielo terso, senza una nuvola, ed era incoronato da siepi di un verde intenso. Nella parte più bassa, la punta formata dagli ultimi gradoni che sprofondavano nel blu chiaro del mare, pigliata in pieno dal sole, si tingeva, sbrilluccicando, di sfumature che tiravano al rosa carrico. Invece la zona più arretrata del costone poggiava tutta sul giallorina". È Andrea Camilleri ("La prima indagine di Montalbano", ed. Mondadori) a descrivere in modo così vivido ladei, falesia in marna bianca nell'Agrigentino, a cui è toccato di esseredaila notte scorsa. #deiimbrattata con polvere di ...

Storia bellissima e disgraziata della Scala dei Turchi, sfregiata dai vandali AGI - Agenzia Italia

Storia bellissima e disgraziata della Scala dei Turchi, sfregiata dai vandali Meta del turismo internazionale, amata da Camilleri, che era di queste parti, raccontata da Giuseppe Tornatore in 'Malena' e da Pif in "In guerra per amore", cantata da Colapesce e Di Martino in 'Luna ...

