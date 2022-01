Slittino | il duo Sics Sics si aggiudica la gara sprint di Sigulda | Rieder Kainzwaldner fuori dal podio per 3 millesimi!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) Una vera e propria beffa per Emanuele Simon. Il duo azzurro, infatti, chiude al quarto posto ladi(Lettoni) valevole per la Coppa del Mondo didoppio 2021-2022, solo per una questione di millesimi. Sul tracciato lettone la vittoria va ai padroni di casa Juris e Andriscon il tempo di 31.157 con 21 millesimi sui grandi rivali tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken (31.178) mentre salgono sul gradino più basso deli connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt a 69 (31.226). I nostri portacolori, quindi, si piazzano al quarto posto in 31.229 a 72 millesimi dalla vittoria ed a 3 dal. Come detto, una vera inezia. Quinta posizione per il duo lettone composto da ...