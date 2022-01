Serie A, le partite della 21ª giornata e dove vederle (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo i ricorsi al Tar contro i provvedimenti delle Asl si potranno giocare tutte, ma due sono state rinviate a lunedì e martedì Leggi su ilpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo i ricorsi al Tar contro i provvedimenti delle Asl si potranno giocare tutte, ma due sono state rinviate a lunedì e martedì

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il programma delle partite su @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONSIGLIO DI LEGA, NON È PREVISTO RINVIO PARTITE #SkySport #SerieA #SkySerieA #Coronavirus #Covid19 - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A BOLOGNA, INOLTRATA A LEGA RICHIESTA RINVIO PROSSIME 2 PARTITE per quanto disposto da Asl a seguit… - danielefelici3 : @theboss_1908 Andava richiamato al var e dato espulsione diretta. Anche se per vedere stò fallo da rosso non ci ser… - FabrizioAmbros8 : @_schiaffino__ mi spiace per te. ho visto la semifinale e la finale di supercoppa allo stadio cone le mie figle che… -