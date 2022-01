Scuola, test gratuiti per gli studenti delle secondarie “contatti” di un compagno positivo. Niente obbligo di green pass sugli scuolabus (Di domenica 9 gennaio 2022) Saranno gratuiti i test Covid per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che siano stati in contatto con un alunno positivo. Lo prevede una circolare del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo firmata sabato, in vista della riapertura delle scuole lunedì. La famiglia, una volta informata, dovrà chiamare il medico di base il quale, “ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito” in farmacia o nelle strutture che aderiscono al protocollo d’intesa sul prezzo calmierato dei tamponi rapidi sottoscritto la scorsa estate. Sempre che si trovi posto, si intende. Oggi, parlando in tv durante il programma Mezz’ora in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) SarannoCovid per gliscuoledi primo e secondo grado che siano stati in contatto con un alunno. Lo prevede una circolare del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo firmata sabato, in vista della riaperturascuole lunedì. La famiglia, una volta informata, dovrà chiamare il medico di base il quale, “ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione delgratuito” in farmacia o nelle strutture che aderiscono al protocollo d’intesa sul prezzo calmierato dei tamponi rapidi sottoscritto la scorsa estate. Sempre che si trovi posto, si intende. Oggi, parlando in tv durante il programma Mezz’ora in ...

